Тренер Германии Джани: в наших головах была победа, но в итоге проиграли России

Главный тренер сборной Германии Андреа Джани прокомментировал поражение своей команды от волейболистов из России в финале чемпионата Европы. Специалист поддержал своих игроков после неудачи в решающем противостоянии.



«Сегодня мы провели невероятный матч. В наших головах была победа, но в итоге мы проиграли два очка. Это волейбол!



У нас отличная команда. В этом турнире Россия выиграла все свои предыдущие матчи со счётом 3:0, но сегодня им этого не удалось. Я могу с удовольствием сказать, что люблю своих игроков, потому что они играли сосредоточенно и энергично», — цитирует Джани пресс-служба турнира.

Сборная России по волейболу — чемпион Европы