Калиберда: чувствую себя потерянным, у немцев был реальный шанс победить Россию

Доигровщик сборной Германии Денис Калиберда не скрывал разочарования от упущенной победы в финальном противостоянии с соперниками из России на чемпионате Европы (2:3).



«После этого матча я чувствую себя каким-то потерянным. Думаю, что был бы счастлив, если бы у меня на шее сейчас была золотая медаль, поскольку у нас был реальный шанс победить. Второе место — тоже хороший результат для нас, ведь мы сражались, и каждый старался сделать всё возможное.



Я счастлив, но это чувство горькой сладости от того, что мы были так близки к победе, а в конечном итоге уступили. Перед началом турнира назвал бы второе место хорошим результатом, так что всё в порядке», — приводит комментарий игрока пресс-служба турнира.

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