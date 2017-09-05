Женская сборная РФ проиграла бразильянкам на старте Большого чемпионского кубка

Женская сборная России на старте Большого чемпионского кубка в Токио (Япония) в четырёх партиях проиграла команде Бразилии со счётом 1:3 (17:25, 25:23, 23:25, 12:25). 6 сентября подопечные Владимира Кузюткина встретятся с японками.

Большой чемпионский кубок. Женщины. Токио, Япония

Россия — Бразилия — 1:3 (17:25, 25:23, 23:25, 12:25).

5 сентября также состоятся матчи США — Китай и Япония — Южная Корея. Соревнования проводятся раз в четыре года в постолимпийские сезоны. Нынешний турнир завершится 10 сентября.