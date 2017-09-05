Кузюткин: думаю, счёт матча с Бразилией говорит сам за себя

Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин прокомментировал поражение от бразильянок на старте Большого чемпионского кубка в Японии со счётом 1:3 (17:25, 25:23, 23:25, 12:25).

«Думаю, счёт говорит сам за себя. Третий сет стал решающим. Если бы мы его выиграли, то матч был бы интереснее.

У нас много молодых игроков, и мы должны вместе с ними идти вперёд в каждом матче. Перед матчем я думаю не только о шести игроках, а о 14. С молодыми волейболистками может быть непросто, но я стараюсь задействовать их всех, чтобы они получили опыт», — цитирует Кузюткина официальный сайт FIVB.