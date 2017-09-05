Тетюхин: успех волейболистов на ЧЕ — глоток воздуха для России

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин считает, что после долгожданной победы сборной России на чемпионате Европы в России наступил удачный момент для поднятия интереса к волейболу.

«Сейчас удачный момент для поднятия интереса к нашему виду спорта. Мы как будто вернулись на пять лет назад, когда выиграли Олимпиаду. По крайней мере, состояние, близкое к этому. Успех на континентальном первенстве — глоток воздуха для России. Он был нам нужен. Надеюсь, что это привлечёт энтузиастов, и люди начнут вкладывать деньги в волейбол.

Что нужно сделать прямо сейчас? Во-первых, волейбол нужно показывать по телевизору. Без этого никак. Во-вторых, федерация должна уделять больше внимания регионам. Нужно оказывать помощь тем клубам, которым сейчас тяжело и непросто, не давать им погибать. Федерация должна популяризировать вид спорта, работать с молодёжью. Вот сейчас у нас появилась команда чемпионов. Нужно их возить в регионы, показывать детям, которые захотят равняться на них. Ни один из наших ребят не откажется от такого мероприятия. У нас есть перед глазами хороший пример Польши, где волейбол — национальный вид спорта. Стадион вместимостью 65 тысяч болельщики забивают влёгкую. На футбол столько не ходят. Надо к этому стремиться. Россия была волейбольной державой, ею и останется», — приводит слова Тетюхина RT.