Тетюхин: хочу, чтобы Дмитрий Волков был лучше, чем Сергей Тетюхин

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин прокомментировал состав сборной России по волейболу на победном чемпионате Европы в Польше.

«В любой команде должны быть опытные игроки, а у нас в составе было четыре олимпийских чемпиона. Поменять весь состав сразу и пройти эту перестройку безболезненно нереально. Лидеры и те, кто должен вести за собой команду, обязаны быть в любом коллективе. Такие «волки», как Сергей Гранкин, Максим Михайлов, должны быть примером, а молодёжи через такие турниры нужно к Олимпиаде выйти на их уровень. Процесс омоложения должен проходить плавно. Нельзя рубить с плеча.

Михайлов в финале много ошибался? Но он весь турнир до этого выглядел блестяще, а играть без замен и при этом держать уровень крайне непросто. Тем более Максим уже не мальчик. Михайлов — ключевой игрок сборной России на данный момент. Ещё бы отметил Гранкина. Он и Михайлов — два столпа нашей команды. Вокруг этих ребят строится команда, на них всё держится. И то, что в такой напряжённой ситуации взяли пятый сет, показатель их отношения к делу. В решающей партии Михайлов практически не ошибался.

Кто стал открытием? Все молодые волейболисты раскрылись. Дмитрий Волков, Илья Власов, Ильяс Куркаев — будущее национальной команды на ближайшее десятилетие. Отдельно бы отметил Егора Клюку, который помог команде, хотя только оправился от травмы. Молодёжь выдержала давление. Претензий ни к кому быть не может.

Говорите, Дмитрия Волкова со мной сравнивали? Хочу, чтобы он был лучше, чем Сергей Тетюхин. У него есть все задатки, чтобы достичь волейбольных высот. У него сильный характер, он боец. Не вижу причин, почему он не может превзойти меня. Верю в Диму, он должен вырасти в сильного волейболиста», — приводит слова Тетюхина RT.