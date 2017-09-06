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Россиянки — пятые после второго тура Большого чемпионского кубка

6 сентября 2017, среда. 16:15 Волейбол

6 сентября были сыграны матчи второго тура Большого чемпионского кубка. Сборная Бразилии уступила китаянкам со счётом 2:3 (20:25, 12:25, 25:20, 25:23, 17:19), команда Южной Кореи проиграла американкам — 0:3 (22:25, 20:25, 16:25). Сборная России победила японок со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 28:26).

Лидером турнира, который завершится 10 сентября, являются китаянки.

Большой чемпионский кубок. Положение сборных после двух туров
1. Китай (2 победы — 0 поражений) — 5 очков.
2. Бразилия (1-1) — 4.
3. Япония (1-1, сеты 4-3) — 3.
4. США (1-1, сеты 4-3) — 3.
5. Россия (1-1, сеты 4-4) — 3.
6. Южная Корея (0-2) — 0.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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