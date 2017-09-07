Ивасака: сборная Японии позволила россиянкам делать всё, что они захотят

Капитан женской сборной Японии Нана Ивасака прокомментировала поражение от команды России во втором туре Большого чемпионского кубка со счётом 1:3 (25:22, 18:25, 22:25, 26:28). 8 сентября подопечные Владимира Кузюткина сыграют с американками, а японки встретятся с командой Бразилии.

«Мы позволили россиянкам делать всё, что они захотят. Мы придали им импульс своими ошибками. Мы не набирали очки, когда должны были делать это», — приводит слова Ивасаки официальный сайт FIVB.

Турнир завершится 10 сентября.