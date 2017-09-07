Томинага: наши передачи в матче с Россией были не идеальны

Волейболистка сборной Японии Коёми Томинага прокомментировала поражение от команды России во втором туре Большого чемпионского кубка со счётом 1:3 (25:22, 18:25, 22:25, 26:28). 8 сентября подопечные Владимира Кузюткина сыграют с американками, а японки встретятся с командой Бразилии.

«У нас был неплохой ритм в атаке, но в ключевых моментах наши атакующие игроки не могли комфортно набирать очки. Наши передачи сегодня были не идеальны», — приводит слова Томинаги официальный сайт FIVB.

Турнир завершится 10 сентября.