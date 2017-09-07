Мухаметшин: не могу не выразить восхищение командой, которая играла на ЧЕ

Президент федерации волейбола Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил игроков казанского «Зенита», которые в составе сборной России стали победителями чемпионата Европы 2017 года в Польше. В финале подопечные Сергея Шляпникова одолели немцев со счётом 3:2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13).

“Не могу не выразить восхищение командой, которая играла на чемпионате Европе и показала блестящий результат. Золото завоевали наши ребята Александр Бутько, Артём Вольвич, а Максим Михайлов был признал лучшим игроком турнира. Спасибо! Вы доставили много радости российским болельщикам! Огромное удовольствие нам! – цитирует Мухаметшина официальный сайт клуба.