Исии: россиянки здорово останавливали атаки сборной Японии на блоке

Волейболистка сборной Японии Юки Исии прокомментировала поражение от команды России во втором туре Большого чемпионского кубка со счётом 1:3 (25:22, 18:25, 22:25, 26:28). 8 сентября подопечные Владимира Кузюткина сыграют с американками, а японки встретятся с командой Бразилии.

«Мы хорошо начали матч, играли отлично. Однако во втором и третьем сетах мы стали беспорядочно действовать на приёме. Россиянки здорово останавливали наши атаки на блоке», — приводит слова Исии официальный сайт FIVB.

Турнир завершится 10 сентября.