Кирай: я горжусь тем, как сборная США боролась в матче с Россией

Главный тренер женской сборной США Карч Кирай поделился впечатлениями после победы над командой России в третьем туре Большого чемпионского кубка в Нагое (Япония) со счётом 3:2 (23:25, 25:21, 19:25, 25:21, 15:9) и рассказал о важности предстоящей встречи с хозяйками соревнований.

«Я горжусь тем, как боролась моя команда. Это не всегда было легко, но все игроки сделали вклад в победу. Мы улучшаем наш бойцовский дух по ходу турнира. Он был на низком уровне в матче с Китаем, но постепенно улучшался. Завтра нам этот бойцовский дух понадобится в игре с Японией.

Японки очень быстро играют в атаке, и у нас будет не так много времени на ответ. Мы сами пытались так действовать в атаке, чтобы подготовиться. Также сборная Японии хорошо играет в защите, поэтому нас ожидают долгие розыгрыши, а проводить их нелегко, если ощущаешь усталость. Но нам нужно будет сделать это.

Для многих команд год после Олимпиады становится годом развития и привлечения молодых игроков. Мы сделали это в Гран-при. Теперь в команду вернулся ряд игроков, участвовавших в Олимпиаде-2016. Мы пытаемся объединить молодых волейболисток и ветеранов команды. Чувствую, что с каждым матчем на турнире мы становимся сильнее», — цитирует Кирая официальный сайт FIVB.