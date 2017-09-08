175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кирай: я горжусь тем, как сборная США боролась в матче с Россией

8 сентября 2017, пятница. 13:28 Волейбол

Главный тренер женской сборной США Карч Кирай поделился впечатлениями после победы над командой России в третьем туре Большого чемпионского кубка в Нагое (Япония) со счётом 3:2 (23:25, 25:21, 19:25, 25:21, 15:9) и рассказал о важности предстоящей встречи с хозяйками соревнований.

«Я горжусь тем, как боролась моя команда. Это не всегда было легко, но все игроки сделали вклад в победу. Мы улучшаем наш бойцовский дух по ходу турнира. Он был на низком уровне в матче с Китаем, но постепенно улучшался. Завтра нам этот бойцовский дух понадобится в игре с Японией.

Японки очень быстро играют в атаке, и у нас будет не так много времени на ответ. Мы сами пытались так действовать в атаке, чтобы подготовиться. Также сборная Японии хорошо играет в защите, поэтому нас ожидают долгие розыгрыши, а проводить их нелегко, если ощущаешь усталость. Но нам нужно будет сделать это.

Для многих команд год после Олимпиады становится годом развития и привлечения молодых игроков. Мы сделали это в Гран-при. Теперь в команду вернулся ряд игроков, участвовавших в Олимпиаде-2016. Мы пытаемся объединить молодых волейболисток и ветеранов команды. Чувствую, что с каждым матчем на турнире мы становимся сильнее», — цитирует Кирая официальный сайт FIVB.

Россиянки в пяти сетах уступили американкам в матче Большого чемпионского кубка
Источник: Официальный сайт Международной федерации волейбола Сообщить об ошибке
Теги
Женская сборная России - Волейбол Женская сборная США — Волейбол Женская сборная Японии — Волейбол Карч Кирай
Новости. Волейбол
8 сентября 2017, пятница
13:28 Кирай: я горжусь тем, как сборная США боролась в матче с Россией
12:38 «Пляжники» Худяков и Быканов вышли в 1/4 финала этапа Мирового тура во Франции
11:26 Панкова: в матче с США мы не смогли сделать то, что хотели
11:17 Кузюткин: я не скажу ничего плохого о своих подопечных
11:09 Романова продлила контракт с «Динамо-Казань» и отправилась в аренду в «Уралочку»
11:06 Китаянки разгромили сборную Южной Кореи на Большом чемпионском кубке
10:17 Горбенко и Иванов выиграли второй матч кряду на ЧЕ U20 по пляжному волейболу
09:20 Россиянки в пяти сетах уступили американкам в матче Большого чемпионского кубка
7 сентября 2017, четверг
18:09 Горбенко и Иванов победили на старте ЧЕ U20 по пляжному волейболу
17:38 «Пляжники» Худяков и Быканов вышли в основную сетку турнира в Монпелье
16:10 Исии: россиянки здорово останавливали атаки сборной Японии на блоке
15:13 Худяков и Быканов вышли во второй раунд квалификации турнира в Монпелье
14:36 Мухаметшин: не могу не выразить восхищение командой, которая играла на ЧЕ
13:29 Алекно: в предстоящем сезоне будет тот накал борьбы, которого давно не было
12:22 Рахматуллин: задача «Зенита» — выиграть все пять турниров
11:12 Томинага: наши передачи в матче с Россией были не идеальны
10:07 Ивасака: сборная Японии позволила россиянкам делать всё, что они захотят
09:40 Накада: наши связующие в матче с РФ выполняли не очень хорошие передачи
6 сентября 2017, среда
22:33 Алекно: на месте игроков и тренеров сборной России я бы иллюзий не строил
19:27 Красильников признан лучшим защитником Мирового тура по пляжному волейболу
18:18 Косьяненко: сборная России хорошо сыграла в обороне в матче с японками
17:57 Кузюткин: рады, что тактика на матч с японками сработала
16:15 Россиянки — пятые после второго тура Большого чемпионского кубка
15:30 Российские волейболистки победили японок в матче Большого чемпионского кубка
14:21 Грбич — президенту Сербии: Михайлов — профессионал и отличный человек
13:31 Борзов: у «Динамо-ЛО» не было ни одной игры, где зритель хотел бы заснуть
12:25 Согрин: задача «Динамо-ЛО» — играть так, чтобы в зале были постоянные аншлаги
11:27 Американки победили сборную Южной Кореи в матче Большого чемпионского кубка
10:20 Михайлов: в этом сезоне мы увидим такой чемпионат, какой не видели давно
09:27 Китаянки в пяти сетах одолели бразильянок в матче Большого чемпионского кубка
03:34 Куркаев: российские волейболисты были уверены, что смогут выиграть ЧЕ
00:42 Тетюхин: после ЧЕ скептикам и критикам стоит пересмотреть отношение к Шляпникову
00:09 Бутько: молодёжь шутками-прибаутками внесла положительную энергию в сборную
5 сентября 2017, вторник
22:15 Станиславов: Михайлова блокировали как минимум двое немцев, но он справился
21:59 Тетюхин: хочу, чтобы Дмитрий Волков был лучше, чем Сергей Тетюхин
21:46 Д. Волков: ношу теперь часы менеджера сборной — за победу на ЧЕ обещал
19:14 Михайлов: где моя борода? Она сделала своё дело, жена будет рада
18:47 Тетюхин: успех волейболистов на ЧЕ — глоток воздуха для России
16:29 Борщ: победа на ЧЕ была нужна российскому волейболу как воздух
15:10 Японки обыграли команду Южной Кореи в матче Большого чемпионского кубка
14:38 Клюка: после победы на чемпионате Европы я получал и негативные сообщения
13:11 Кошелева: мы не ожидали такого результата в матче с Бразилией
12:05 Кузюткин: думаю, счёт матча с Бразилией говорит сам за себя
11:45 Женская сборная Китая победила американок в матче Большого чемпионского кубка
10:13 Михайлов: после победы на чемпионате Европы мы ничего не били, мы спокойные
Все новости RSS
Партнерский контент