Россиянки в трёх сетах проиграли китаянкам в матче Большого чемпионского кубка

Женская сборная России в своём четвёртом матче на Большом чемпионском кубке в Нагое (Япония) в трёх партиях проиграла команде Китая со счётом 0:3 (20:25, 18:25, 20:25). Подопечные Владимира Кузюткина потерпели третье поражение на турнире. Олимпийские чемпионки 2016 года одержали четвёртую победу.

Большой чемпионский кубок. Женщины. Нагоя, Япония. Четвёртый тур

Россия — Китай — 0:3 (20:25, 18:25, 20:25).

10 сентября сборная России сыграет с командой Южной Кореи, а китаянки встретятся с хозяйками соревнований.