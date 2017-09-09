Кузюткин: наши молодые игроки ещё недостаточно хороши, чтобы противостоять Китаю

Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин прокомментировал поражение от команды Китая в матче четвёртого тура Большого чемпионского кубка в Японии со счётом 0:3 (20:25, 18:25, 20:25).

«Как тренер я смотрю все игры, включая матчи с участием сборной Китая. Я ещё раз убедился, что китаянки лучше всех готовы к этому турниру. Все игроки сборной Китая талантливы. Я благодарен, что сегодня с нами сыграл очень сильный состав. Я поставил ряд волейболисток, которые не играли раньше, и мы отчаянно боролись.

Молодые игроки получили отличный опыт в этом матче, но пока они недостаточно хороши, чтобы противостоять команде такого уровня. Чтобы выиграть этот турнир, нужно иметь в составе опытных игроков и два-три молодых игрока. Мы даём шанс более молодым игрокам получить опыт, чтобы они могли расти», — цитирует Кузюткина официальный сайт FIVB.