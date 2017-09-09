Бразильянки победили сборную Южной Кореи в матче Большого чемпионского кубка

Женская сборная Бразилии в своём четвёртом матче на Большом чемпионском кубке в Нагое (Япония) в трёх партиях победила команду Южной Кореи со счётом 3:0 (25:15, 25:10, 25:23). Для представительниц Южной Америки это вторая победа на турнире, кореянки потерпели четвёртое поражение.

Большой чемпионский кубок. Женщины. Нагоя, Япония. Четвёртый тур

Бразилия — Южная Корея — 3:0 (25:15, 25:10, 25:23).

В заключительный день турнира сборная России сыграет с командой Южной Кореи, а бразильянки встретятся с американками.