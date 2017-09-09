Панкова: результат матча с Китаем получился разочаровывающим

Капитан сборной России Екатерина Панкова прокомментировала поражение от команды Китая в матче четвёртого тура Большого чемпионского кубка в Японии со счётом 0:3 (20:25, 18:25, 20:25).

«Мы хорошо начали матч и стремились продолжить в том же духе, но к сожалению, выиграть не смогли. Сегодня на площадку выходили волейболистки, которые не играли раньше. Вся команда была готова к этому испытанию, но результат получился разочаровывающим. Сборная Китая — очень хорошо организованная команда. Благодаря хорошему приёму их связующая может организовывать отличные атаки», — цитирует Панкову официальный сайт FIVB.