Карполь: если сборная России правильно восстановится, то может выиграть ЧЕ

Главный тренер «Уралочки-НТМК», вице-президент Всероссийской федерации волейбола Николай Карполь поделился ожиданиями от выступления женской сборной России на чемпионате Европы, который пройдёт в Азербайджане и Грузии с 22 сентября по 1 октября. На проходящем в Японии Большом чемпионском кубке подопечные Владимира Кузюткина проиграли три матча из четырёх.

«У сборной нет стабильности, это связано с подготовкой команды. Яна Щербань ещё не до конца восстановилась после травмы, а Татьяна Кошелева и Наталия Гончарова не вполне подготовились, пропустив Гран-при. Сейчас идёт целенаправленная подготовка к чемпионату Европы, а проиграли мы только лидерам мирового волейбола, с которыми, впрочем играли на равных. Если мы сможем правильно восстановиться и подготовиться, то будем претендовать на звание чемпиона Европы — главного турнира сезона», — цитирует Карполя ТАСС.