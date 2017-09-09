Японки уступили американкам в матче Большого чемпионского кубка

Женская сборная Японии в своём четвёртом матче на Большом чемпионском кубке в Нагое (Япония) в пяти партиях проиграла команде США со счётом 2:3 (25:22, 21:25, 28:26, 21:25, 12:15). Для японок это поражение стало вторым в турнире, американки одержали третью победу.

Большой чемпионский кубок. Женщины. Нагоя, Япония. Четвёртый тур

Япония — США — 2:3 (25:22, 21:25, 28:26, 21:25, 12:15).

В заключительный день турнира американки встретятся с бразильянками, а японки сразятся с китаянками, олимпийскими чемпионками 2016 года.