Женская сборная России победила Южную Корею на Большом чемпионском кубке

Женская сборная России одержала уверенную победу над соперницами из Южной Кореи в заключительном, пятом туре Большого чемпионского кубка в Японии. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 25:21). В составе российской сборной Наталья Гончарова набрала 15 очков, в активе Ксении Парубец — 11.



Этот успех стал для россиянок вторым на турнире. Ранее сборная России взяла верх над Японией, но уступила Китаю, США и Бразилии.



За тур до окончания Большого чемпионского кубка итоговую победу на турнире обеспечила себе национальная команда Китая.

Женская сборная Китая выиграла Большой чемпионский кубок