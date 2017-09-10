Кузюткин: выступление на Большом чемпионском кубке стало полезным опытом

Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин после победы своей команды над кореянками со счётом 3:0 в последнем туре Большого чемпионского кубка прокомментировал выступление своих подопечных на турнире.

«Выступление в Японии стало для нас очень полезным опытом, потому что позволило оценить свой уровень игры на фоне лучших сборных мира. Нам было интересно соревноваться с сильнейшими. У России сейчас новая команда с большим числом новичков. Мы находимся только в начале пути и будем стремиться к улучшению игры и результатов», — цитирует Кузюткина официальный сайт турнира.