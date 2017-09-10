Бразильянки в трёх партии победили сборную США на Большом чемпионском кубке

Сборная Бразилии завершила выступление на Большом чемпионском кубке в Нагое победой над командой США со счётом 3:0. Этот успех гарантировал южноамериканкам второе место по итогам турнира. Напомним, что победу досрочно одержали китаянки, которым в последнем туре предстоит сыграть с японками.

Сборная России выиграла два матча из пяти и займёт четвёртое или пятое место, в зависимости от исхода матча Китай — Япония.

Женщины. Большой чемпионский кубок. Нагоя, Япония

Пятый тур



Бразилия — США — 3:0 (25:20, 25:23, 25:19).