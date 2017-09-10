Бочарова и Воронина вышли в финал ЧЕ U20 по пляжному волейболу

Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина в полуфинале молодёжного чемпионата Европы по пляжному волейболу среди игроков не старше 20 лет на острове Вулькано (Италия) уверенно переиграли представительниц Нидерландов Мексим ван Дрил и Катю Стам.

В финальном матче российские волейболистки встретятся с итальянками Рекой Орси Тот и Кьярой Тей.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U20. Вулькано, Италия

Девушки. Полуфинал



М. Воронина/М. Бочарова (Россия) — М. ван Дрил/К. Стам (Нидерланды) — 2:0 (23:21, 21:14).