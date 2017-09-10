«Пляжники» Иванов и Горбенко вышли в финал чемпионата Европы U20

Россияне Василий Иванов и Сергей Горбенко в полуфинале молодёжного чемпионата Европы по пляжному волейболу в Италии в упорной борьбе взяли верх над голландцами Меесом Бломом и Йориком де Грутом.

В финале соперниками Иванова и Горбенко станут швейцарцы Флориан Бреер и Ив Хаузенер, которые в своём полуфинале оказались сильнее соперников из Франции.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U20. Вулькано, Италия

Юниоры. Полуфинал



В. Иванов/С. Горбенко (Россия) — М. Блом/Й. де Грут (Нидерланды) — 2:1 (21:18, 22:24, 15:13).