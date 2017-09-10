Китаянки победили Японию в последнем матче Большого чемпионского кубка

Женская сборная Китая в заключительном туре Большого чемпионского кубка в Нагое победила команду Японии со счётом 3:1. Волейболистки из Поднебесной выиграли все пять матчей и досрочно обеспечили себе первое место по итогам соревнований.

Сборная России победила соперниц из Японии и Южной Кореи, уступив бразильянкам, американкам и китаянкам. Подопечные Владимира Кузюткина набрали 11 очков и заняли итоговое четвёртое место.

Женщины. Большой чемпионский кубок. Нагоя, Япония

Пятый тур



Китай — Япония — 3:1 (25:22, 24:26, 25:18, 25:16).