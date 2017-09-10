Гончарова: надеюсь, на чемпионате мира Россия победил Китай, США и Бразилию

Диагональная сборной России Наталия Гончарова призналась, что недовольна выступлением своей команды на Большом чемпионском кубке в Нагое.



«Мы завершили турнир трёхсетовой победой над кореянками. Матч получился не слишком тяжёлым, но в целом мы выступили не лучшим образом. Надеюсь, на следующем турнире сборная России сыграть успешнее. Мы проиграли командам Бразилии, США и Китая. Сделаем всё, чтобы в следующий раз их победить. Надеюсь, это произойдёт на чемпионате мира.

Мы всегда с удовольствием играем в Японии, потому что здесь потрясающая атмосфера на трибунах, болельщики прекрасно разбираются в волейболе и поддерживают все команды", — добавила волейболистка.