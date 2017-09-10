Питерский «Зенит» дебютировал в ЧР по волейболу с победы над «Динамо»

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в своём первом в истории матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Новичок Суперлиги на выезде в четырёх партиях обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1 (19:25, 25:20, 25:17, 26:24).

Во 2-м туре 16 сентября «Зенит» в Санкт-Петербурге примет красноярский «Енисей», а «Динамо» ждёт в гости кемеровский «Кузбасс».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1-й тур

«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:19, 20:25, 17:25, 24:26)