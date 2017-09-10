Алекно: у Алексеева в голове одна атака, пусть посмотрит на Михайлова

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу над «Ярославичем» (3:0) в стартовом матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2017/18.

«Игра оставила двоякое впечатление. Максим Михайлов доказал, что по праву является самым ценным игроком чемпионата Европы. Молодёжь оценивать эмоционально не хочется, но не могу сказать, что у нее всё получалось. Особенно вторая партия.

С чем связана не лучшая игра Никиты Алексеева? Он переживает больше, чем нужно. Пусть посмотрит на Михайлова. Максим четыре мяча в защите достал, отдал передачу, потом забил. Выполнял черновую работу, как либеро. У Никиты в голове пока только одна атака, и когда она не получается, он начинает переживать. Атака наладится, он не просто так был вторым бомбардиром в прошлом сезоне, но ему нужно подачу стабильнее выполнять, в защите помогать, передачи делать. Это относится ко всей молодежи. Ладно Алексеев или Лоран Алекно, но Валентин Кротков уже знает все требования, но там не довел, тут мяч упал», — приводит слова Алекно пресс-служба команды.