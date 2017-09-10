Сидельников: «Ярославич» вопреки прогнозам постарается попасть в восьмёрку

Главный тренер «Ярославича» Виктор Сидельников прокомментировал выездное поражение от казанского «Зенита» (0:3) в стартовом матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2017/18.

«Первая игра всегда волнительная. Ребята немножко перегорели. Но я рад, что для того чтобы нас победить, «Зениту» пришлось выставить лидеров на площадку. Первая партия была специально так построена, чтобы соперник поверил, что нас можно легко обыграть. И это сработало.

Почему не удалось удержать преимущество «+6» во втором и третьем сетах? Пока не всё получается. У нас новая команда. Чешскому связующему нужно перестроиться, понять, какой волейбол играют в России, понять, что он пасует неправильно. Мы только в начале длинного пути. Пишут, что мы и Нижневартовск даже близко не попадем в восьмерку. Постараемся это опровергнуть. Сегодня навязали борьбу «Зениту. Это команда для меня не посторонняя, и я желаю ей в предстоящем выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира», — приводит слова Сидельникова пресс-служба казанского «Зенита».