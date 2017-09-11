Плачи: «ФАКЕЛ» только сейчас начинает подготовку к чемпионату России

Главный тренер новоуренгойского «ФАКЕЛА» Камилло Плачи поделился впечатлениями после поражения от новокуйбышевской «НОВЫ» в первом туре российской Суперлиги со счётом 2:3 (25:21, 25:18, 21:25, 16:25, 13:15).

«Я поздравляю «НОВУ» с победой. Мы действительно только сейчас, когда все наши игроки вернулись в клуб, начинаем подготовку к чемпионату России, поэтому тяжело нам дался первый матч. Но это, конечно, не оправдание – наши соперники сегодня победили, а мы будем работать дальше», — приводит слова Плачи официальный сайт «ФАКЕЛА».