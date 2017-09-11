Баньоли: конечно, «Кузбасс» сыграл лучше «Урала»

Главный тренер уфимского «Урала» Даниэле Баньоли прокомментировал поражение от кемеровского «Кузбасса» в матче первого тура чемпионата России со счётом 1:3 (23:25, 21:25, 25:23, 16:25).

«Сегодня я посмотрел в деле много игроков, попробовал разные пути в начале игры и в конце матча. Где-то игроков перехлестнули эмоции. У нас были шансы, когда мы догоняли соперника, чтобы сыграть лучше. Мы допустили много ошибок в концовках, это наша проблема. Мы работаем над этим, чтобы не играть с таким большим количеством брака.

Мы хорошо сыграли третий сет и его концовку. Но, конечно, «Кузбасс» сегодня сыграл лучше нас. Это касается защиты, доигровок. Мы должны были сыграть лучше, потому что на протяжении игры у нас были шансы", — цитирует Баньоли официальный сайт ВФВ.