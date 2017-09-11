Жбанков: «Енисей» — очень хороший соперник, но мы не дали ему сыграть

Старший тренер «Газпрома-Югра» Руслан Жбанков прокомментировал победу над красноярским «Енисеем» в первом туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (22:25, 25:23, 25:18, 25:22).

«Енисей» — очень хороший соперник, но другое дело, что мы сегодня не дали им сыграть. Обе команды были достойны победы, но удача и мастерство были на нашей стороне. У нас ребята тоже в разной степени готовности и сыгранности находятся, так что есть потенциал для роста. Выбрали вот нового капитана, и он вполне справляется, несмотря на свой юный возраст", — приводит слова Жбанкова официальный сайт ВФВ.