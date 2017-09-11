Круглов: первый сет матча с «Зенитом» прошёл хорошо, а потом эмоции исчезли

Волейболист московского «Динамо» Павел Круглов прокомментировал поражение от санкт-петербургского «Зенита» в первом туре российской Суперлиги со счётом 1:3 (25:19, 20:25, 17:25, 24:26).

«Результат не очень порадовал. Рассчитывали на большее, особенно после первой партии. Вроде всё было хорошо, играли и выиграли с большим преимуществом. Ничего не предвещало. Провал получился во второй и третьей партиях. Перестали играть, стали хуже подавать, а соперник усилил свою подачу. Мы стали хуже принимать, мало что получалось в атаке. А в четвёртой партии отпустили концовку. Результат остался за гостями. Все расстроены.

Первая партия прошла хорошо, а потом эмоции исчезли, перестали играть. Непонятно, почему. Надо разобраться, почему так получилось. Нужно было, наоборот, нажимать и стараться победить. А мы расслабили игру и в итоге отдали матч сопернику", — цитирует Круглова официальный сайт ВФВ.