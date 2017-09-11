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Куркаев: рад, что болельщики увидели победный для России финал чемпионата Европы

11 сентября 2017, понедельник. 22:53 Волейбол

Центральный блокирующий сборной России по волейболу и «Локомотива» Ильяс Куркаев, вспоминая победу на чемпионате Европы, рассказал о необходимости популяризации волейбола в стране.

«Звездой себя не чувствую. Просто люди увлекаются волейболом и смотрели чемпионат Европы. Поэтому ко мне и подходят. Болельщики видят, что я выступал за страну, поэтому и тянутся. Никакой звёздности нет, не хочу даже думать об этом. Конечно, когда матч показывают по федеральному каналу — понимаешь, что люди смотрят. И хочется выиграть ещё больше. Рад, что люди увидели победный финал. И рад за себя, что я попал в сборную, мне дали шанс.

Мне кажется, если бы популяризация волейбола была больше — и людей бы приходило на игры больше. Возьмите Польшу, там совершенно неважно, кто и с кем играет. Там всегда залы битком. Если человек хочет смотреть волейбол — он будет его смотреть. У нас сильный чемпионат и сильная сборная, но люди не очень увлечены. Наверное, это вопрос к высокопоставленным людям, пусть занимаются популяризацией.

Я когда выиграл — ничего не понял, просто поехал домой. Меня больше радовало, что спустя три с половиной месяца я наконец-то еду домой в свою родную команду. Люди часто пишут и поздравляют, тогда я и вспоминаю — о, а мы же правда выиграли. Или дома случайно на медаль посмотрю — тогда снова вспоминаю. Но постоянно в голове это не сидит, да я даже до сих пор не понимаю, что мы чемпионы Европы. Надеюсь, это первые победы. Главные — впереди.

Каждый спортсмен мечтает об Олимпиаде. Но надо двигаться постепенно, по ступенькам. Следующая цель — чемпионат мира. Нельзя думать только о том, что ты хочешь выиграть Олимпиаду, а до этого можно всё проиграть. Может оказаться, что ты такой уже и не будешь нужен никому. Какая там уже Олимпиада…» — приводит слова Куркаева «Советский спорт».

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Волейбол
Новости. Волейбол
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