Сивожелез: попадание в пятёрку для питерского «Зенита» будет хорошим результатом

Доигровщик санкт-петербургского «Зенита» Евгений Сивожелез в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину рассказал, как формировалась команда и какие задачи на сезон были поставлены. В первом туре российской Суперлиги подопечные Александра Климкина победили московское «Динамо» со счётом 3:1 (19:25, 25:20, 25:17, 26:24).

«Физически полный состав игроков собрался буквально неделю назад. Конечно, этого мало. Команда ещё не сыгралась, так что нам предстоит ещё много работы, чтобы действительно сформировать боевой коллектив из тех людей, которые есть.

Волейбол – это командный вид спорта, и в игре важна роль каждого человека на площадке или за её пределами. Коллектив всегда складывается годами: это и тесные связи, и эмоциональные ощущения, когда ты по одному взгляду понимаешь, как себя чувствует партнёр. Может быть, не все обращают на это внимание, но для меня очень важно, чтобы в команде все друг друга понимали с полуслова и полувзгляда. Но для этого, конечно, нужно время.

Мне хотелось начать всё заново, как говорится, с чистого листа. Хочется в новой команде творить новую историю и свою, и Санкт-Петербурга, и волейбола. У нас для этого всё есть. Мы – новый коллектив, новая волейбольная семья. И название – «Зенит» – ко многому нас обязывает.

Руководство обозначило, что попадание в пятёрку будет хорошим результатом, а медаль – отличным. Конкуренция, конечно, большая, но, мне кажется, это реально. Впрочем, конкуренция – это даже здорово, поскольку прошлые чемпионаты были довольно слабыми, учитывая, что в прошлом сезоне казанский «Зенит» не проиграл ни одного матча и отдал лишь несколько партий. В текущем сезоне ситуация другая: у спонсоров после кризисов появилась возможность делать вложения в команды, начали возвращаться качественные легионеры. Так что в этом году нас ждёт другой волейбол, другой чемпионат, и я этому несказанно рад», — рассказал Сивожелез.

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