Игры 1-го этапа женского КР примут Саратов, Казань, Красноярск, Екатеринбург

Директорат Всероссийской федерации волейбола утвердил сроки и места проведения предварительного этапа Кубка России среди женских команд. Игровые дни назначены на 1-3 ноября. Встречи состоятся в четырёх зонах: в Саратове, Казани, Красноярске и Екатеринбурге.

В «Финал четырёх» женского Кубка России выйдут победители зон, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В финале Кубка России 2016 года встретились московское и казанское «Динамо». Победу одержали подопечные Ришата Гилязутдинова со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 26:28, 25:15).