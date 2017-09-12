Николов: мой дебют в «Белогорье» мог бы быть лучше

Блокирующий «Белогорья» Николай Николов оценил свой дебют в белгородской команде. В первом туре российской Суперлиги подопечные Геннадия Шипулина победили «Югру-Самотлор» со счётом 3:1 (19:25, 25:15, 25:20, 25:18).

«Думаю, мой дебют мог бы быть лучше. Но для меня главное, что мы выиграли эту игру. Начали мы тяжело, так как команда новая, новые игроки, в том числе и я. Сейчас нам предстоит работа, и я надеюсь, что с каждым днём мы будем лучше и лучше. Я провёл всего одну тренировку с командой и сразу вышел на игру, поэтому получилось сыграть не очень хорошо. Но мы будем работать, и я верю, что будет лучше», — цитирует Николова официальный сайт ВФВ.