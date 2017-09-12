«Урал» подписал контракт с доигровщиком сборной Канады Барнсом

Доигровщик сборной Канады Райли Барнс подписал однолетний контракт с уфимским «Уралом», сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 23-летний волейболист защищал цвета французского клуба «Тур», в составе которого стал победителем Кубка ЕКВ. В составе сборной Канады Барнс занял третье место в розыгрыше Мировой лиги 2017 года.

В «Урале» Барнс будет выступать под седьмым номером.

Подопечные Даниэле Баньоли в стартовом туре российской Суперлиги потерпели поражение от кемеровского «Кузбасса» со счётом 1:3 (23:25, 21:25, 25:23, 18:25).