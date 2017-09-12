Кобзарь: большинство игроков из «Кузбасса», возможно, перенастроились

Связующий кемеровского «Кузбасса» Игорь Кобзарь прокомментировал победу над уфимским «Уралом» в первом туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:23, 25:21, 23:25, 25:16).



«В зале было много народу, большинство игроков из команды, возможно, перенастроились. Здесь публика так болеет, что можно выйти на игру после сна, и они заставят тебя играть на своём максимуме. А если ты ещё и сам настраиваешься, то может произойти тот самый момент перенастроя, из-за которого было много невынужденных ошибок. Не совсем качественно мы сыграли.



Мне всё понравилось, очень приятно играть при полных трибунах, при такой поддержке. Хорошо себя чувствовал. Надеюсь, что дальше будет только лучше. Есть какие-то шероховатости, моменты недопонимания, но ведь это только начало сезона. Всё это рабочие моменты, всё это решаемо, поэтому мы все эти недочёты ликвидируем», — цитирует Кобзаря официальный сайт ВФВ.

«Кузбасс» победил «Урал» в первом туре мужского чемпионата России