175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Доигровщик сборной Польши Мика ведёт переговоры с «Белогорьем»

13 сентября 2017, среда. 07:42 Волейбол

Доигровщик сборной Польши Матеуш Мика может продолжить карьеру в «Белогорье», сообщает World of Volley. Нынешний клуб 26-летнего Мики «Гданьск» испытывает серьёзные финансовые проблемы после того, как от сотрудничества с ним отказался титульный спонсор — «Лотос Групп». В связи с этим несколько игроков получили статус свободных агентов.

По данным источника, Мика уже ведёт переговоры с белгородцами. Официально о сделке может быть объявлено в ближайшее время.

В минувшем сезоне «Гданьск» занял 7-е место в регулярном чемпионате Польши, а в матчах плей-офф за 7-8-е место уступил клубу «Чарни Радом».

«Белогорье» обыграло «Югру-Самотлор» на старте ЧР по волейболу
Источник: World of Volley Сообщить об ошибке
Теги
МВК Белогорье
Новости. Волейбол
13 сентября 2017, среда
07:42 Доигровщик сборной Польши Мика ведёт переговоры с «Белогорьем»
12 сентября 2017, вторник
16:03 Пашицкий: в Польше тоже много болельщиков, но атмосфера несопоставима
15:02 Японцы в трёх сетах проиграли американцам на старте Большого чемпионского кубка
14:44 Кобзарь: большинство игроков из «Кузбасса», возможно, перенастроились
13:22 Патрушев и Кадыров открыли волейбольный комплекс в Грозном
12:26 Мужская сборная Италии проиграла иранцам на старте Большого чемпионского кубка
11:25 «Урал» подписал контракт с доигровщиком сборной Канады Барнсом
11:22 Николов: мой дебют в «Белогорье» мог бы быть лучше
10:09 Игры 1-го этапа женского КР примут Саратов, Казань, Красноярск, Екатеринбург
09:35 Сивожелез: попадание в пятёрку для питерского «Зенита» будет хорошим результатом
08:16 Сборная Бразилии в трёх сетах обыграла Францию на Большом чемпионском кубке
00:58 Мельничук: попали под пресс подачи «Белогорья» и не удержались
00:53 Гранкин: думаю, ещё две-три игры — и «Белогорье» разгонится
00:44 Шляпников: в сборной складывается симбиоз — и интересный, и конструктивный
11 сентября 2017, понедельник
22:53 Куркаев: рад, что болельщики увидели победный для России финал чемпионата Европы
21:01 «Белогорье» обыграло «Югру-Самотлор» на старте ЧР по волейболу
17:52 Экши: уже в первой игре понял, что российская Суперлига намного сильнее турецкой
16:07 Круглов: первый сет матча с «Зенитом» прошёл хорошо, а потом эмоции исчезли
15:08 Жбанков: «Енисей» — очень хороший соперник, но мы не дали ему сыграть
14:05 Чередник: игроки «Енисея» в матче с «Газпромом-Югра» совершали глупейшие ошибки
13:17 Саммелвуо: волейболисты «Кузбасса» — молодцы. Им было нелегко, но они выиграли
12:31 Баньоли: конечно, «Кузбасс» сыграл лучше «Урала»
11:28 Брянский: было заметно, что игроки сборной из «ФАКЕЛА» несколько опустошены
10:33 Плачи: «ФАКЕЛ» только сейчас начинает подготовку к чемпионату России
10:27 Согрин: мне кажется, «Динамо-ЛО» следует остыть от кубкового оптимизма
09:29 Константинов: самое плохое для команды, что 5 «сборников» появились только вчера
09:28 Маричев: дали возможность «Зениту» разыграться. Потом было тяжело их остановить
10 сентября 2017, воскресенье
23:55 Хабибуллин: первую партию матча с «Енисеем» проиграл я сам
22:37 Сидельников: «Ярославич» вопреки прогнозам постарается попасть в восьмёрку
22:29 Алекно: у Алексеева в голове одна атака, пусть посмотрит на Михайлова
21:43 Климкин: «Зенит» не рассыпался после первой проигранной партии
20:16 Питерский «Зенит» дебютировал в ЧР по волейболу с победы над «Динамо»
18:54 «Локомотив» начал ЧР по волейболу с победы над «Динамо-ЛО»
18:45 «Пляжницы» Воронина и Бочарова завоевали золотые медали ЧЕ U20
18:30 «НОВА» на тай-брейке одержала победу над «ФАКЕЛОМ» в ЧР по волейболу
18:24 Казанский «Зенит» начал защиту титула с победы над «Ярославичем»
18:14 «Газпром-Югра» стартовал в ЧР по волейболу с победы над «Енисеем»
16:57 Иванов и Горбенко — чемпионы Европы по пляжному волейболу U20
16:26 «Кузбасс» победил «Урал» в первом туре мужского чемпионата России
14:57 Гончарова: надеюсь, на чемпионате мира Россия победит Китай, США и Бразилию
14:46 Китаянки победили Японию в последнем матче Большого чемпионского кубка
13:28 «Пляжники» Иванов и Горбенко вышли в финал чемпионата Европы U20
12:20 Бочарова и Воронина вышли в финал ЧЕ U20 по пляжному волейболу
10:56 Бразильянки в трёх партии победили сборную США на Большом чемпионском кубке
10:01 Кузюткин: выступление на Большом чемпионском кубке стало полезным опытом
Все новости RSS
Партнерский контент