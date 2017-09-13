Доигровщик сборной Польши Мика ведёт переговоры с «Белогорьем»

Доигровщик сборной Польши Матеуш Мика может продолжить карьеру в «Белогорье», сообщает World of Volley. Нынешний клуб 26-летнего Мики «Гданьск» испытывает серьёзные финансовые проблемы после того, как от сотрудничества с ним отказался титульный спонсор — «Лотос Групп». В связи с этим несколько игроков получили статус свободных агентов.

По данным источника, Мика уже ведёт переговоры с белгородцами. Официально о сделке может быть объявлено в ближайшее время.

В минувшем сезоне «Гданьск» занял 7-е место в регулярном чемпионате Польши, а в матчах плей-офф за 7-8-е место уступил клубу «Чарни Радом».