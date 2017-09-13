Итальянцы на тай-брейке одолели бразильцев в матче Большого чемпионского кубка

Мужская сборная Бразилии в своём втором матче на Большом чемпионском кубке в Нагое (Япония) в пяти партиях уступила команде Италии со счётом 2:3 (25:15, 25:27, 25:27, 25:18, 12:15). Для действующих обладателей титула это первое поражение на турнире, итальянцы одержали первую победу.

Большой чемпионский кубок. Мужчины. Нагоя. Второй тур

Бразилия — Италия — 2:3 (25:15, 25:27, 25:27, 25:18, 12:15).

15 сентября бразильцы сыграют с командой Ирана, а итальянцы встретятся с японцами. Большой чемпионский кубок завершится 17 сентября.