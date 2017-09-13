Голубев: такого волейбола в исполнении Грозера я давно не видел

Либеро новосибирского «Локомотива» и сборной России Валентин Голубев поделился впечатлениями после победы над командой Германии в финале чемпионата Европы в Польше со счётом 3:2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13).



«Игра с немцами – это вообще нечто… По ходу встречи её сценарий менялся несколько раз: то мы впереди, то немцы. В решающем, пятом сете они лидировали с преимуществом в три очка, но мы переломили ситуацию. Ещё перед началом пятой партии мы сами себе дали установку на то, чтобы меньше ошибаться, действовать надёжно и больше уделять внимания лидеру команды Германии Георгу Грозеру, который, кстати, в этом сезоне будет играть за «Локомотив». В итоге всё получилось. Мы выполнили задачи тренеров, сдержали Грозера и победили.



Немцы по ходу чемпионата демонстрировали классный волейбол. Но, откровенно говоря, мы не предполагали, что они доберутся до финала. Всё-таки у них на пути были сильные сборные, в том числе и Сербия. Но Германия прошла всех. Очень хорошую форму к финалу набрал Грозер. Я такого волейбола в его исполнении давно не видел… Да и вообще, командная игра у немцев поставлена отлично, как и тактический разбор соперника. Так что финал они точно заслужили», — цитирует Голубева «Гудок».

Немцев били, били и добили. Россия выиграла чемпионат Европы Потрясающий по драматизму матч напомнил финал Олимпиады в Лондоне.