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Тетюхин: спасибо, Рамзан Кадыров, за то, что вы делаете для волейбола в Чечне

Тетюхин: спасибо, Рамзан Кадыров, за то, что вы делаете для волейбола в Чечне
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Олимпийский чемпион 2012 года, 41-летний доигровщик белгородского «Белогорья» Сергей Тетюхин, принявший участие в открытии волейбольного дворца в Грозном, отметил заслуги главы Чечни Рамзана Кадырова в развитии волейбола в республике.

«Я первый раз в Чеченской республике! Я на открытии «Волейбольного дворца» в Грозном! Спасибо огромное, Рамзан Кадыров, за то что вы делаете для волейбола в республике!» – написал Тетюхин на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть пост можно в «инстаграме» Тетюхина.

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Новости. Волейбол
  • 13 авг