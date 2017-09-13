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Михайлов: наличие психолога в сборной России было бы правильным решением

13 сентября 2017, среда. 14:24 Волейбол

Диагональный казанского «Зенита» и сборной России Максим Михайлов, признанный самый ценным игроком прошедшего чемпионата Европы в Польше, отметил важность психологии в спорте.

“По своему опыту я могу судить, что даже если ты сильнее всех во всём мире, но психологически недостаточно хорошо подготовлен в нужный момент, в финале ты не сможешь сделать то, что умеешь. Очень хорошо, когда в штате команды есть психолог, который постоянно находится рядом, а не приходит раз или два раза в неделю. Он видит, как люди живут, чем занимаются, и в зависимости от этого сможет найти к каждому индивидуальный подход, увидеть и проработать проблемы.

Никто не мешает самому изучать психологию или в частном порядке обращаться к профессионалам, но, по-моему, это немножко не то и неправильно. Психолог, как я уже говорил, должен находиться с командой постоянно. Например, у сборной США психологу отводится очень большое значение, он даже во время матча сидит с игроками на скамейке запасных.

Я вот не уверен, был ли психолог на Олимпиаде, во всяком случае на скамейке, — я не мог позволить себе отвлекаться на такие наблюдения. Возможно, что его не было, поскольку на Олимпиаде всё иначе, очень строгие правила и допуск к скамейке команды ограничен, но на всех важных турнирах он присутствует обязательно. Дело там было, конечно, не только в психологе. Мы вели в счёте, выиграли две партии подряд, поверили в победу и как-то внутренне немного расслабились. Так же было с бразильцами в Лондоне в финале, когда они проиграли нам. Американцам удалось вырвать партию, ты думаешь: ну ничего, в следующей всё получится. Но не получается, начинаешь нервничать. 2:0 — это самый опасный счёт, какой только может быть. Я полностью не исключаю, что американцам помог психолог, только и мы упустили своё, нужно было додавливать, сделать так, чтобы они головы не могли поднять!

А так, в принципе, здесь есть о чем задуматься; на мой взгляд, это очень правильное направление – штатный психолог в команде, оно было бы правильным и для нас тоже. Если посмотреть на сборные Франции и Бразилии, то сразу бросается в глаза, что это другой народ. Если русскому поставить цель, он пойдёт к ней живой или мёртвый, будет грызть землю, отдаст все силы. Французы или бразильцы гораздо спокойнее относятся к жизни. Выиграл – прекрасно, проиграл – ничего страшного. Но вот нам психология могла бы очень многое дать, в том числе и в силу наших национальных особенностей. Как подходить к матчам, как настраивать себя и как расслабляться в первую очередь",- цитирует Михайлова VTBRussia.

Источник: VTBRussia Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Волейбол Мужская сборная США — Волейбол Максим Михайлов
Новости. Волейбол
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