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Порядок квалификации на ОИ-2020 будет изменён

14 сентября 2017, четверг. 00:02 Волейбол

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила об утверждении новой формулы квалификации к Олимпиаде — 2020 в Токио. Изменена значимость различных соревнований для отбора на Игры. Три путёвки будут разыграны в мировом квалификационном турнире, который пройдёт в начале 2019 года. Ещё три путёвки получат лучшие сборные международного квалификационного турнира (лето 2019-го). Пять мест оставлены для победителей континентальных первенств, а ещё одну позицию займёт Япония на правах хозяев Олимпиады. Таким образом, всего в соревнованиях будут участвовать 12 сборных.

Изменения ещё должны быть одобрены МОК, но, как утверждает World of Volley, это чистая формальность.

Ранее две путёвки давал Кубок мира, пять — национальные чемпионаты, три — первый мировой квалификационный турнир, и ещё одну — второй мировой квалификационный турнир. Последняя путёвка была за хозяевами Олимпиады. Таким образом, теперь обесценивается значимость Кубка мира в плане борьбы за выступление на Играх.

Источник: World of Volley Сообщить об ошибке
Теги
ОИ-2020
Новости. Волейбол
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