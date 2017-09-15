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Константинов: будет очень интересный сезон. Надеемся закончить его в призёрах

15 сентября 2017, пятница. 12:22 Волейбол

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов рассказал, кого считает главным конкурентом для своей команды в нынешнем розыгрыше российской Суперлиги.

«В первую очередь, конечно, казанский «Зенит». Он главный претендент на победу во всех турнирах. Вы знаете, что появился ещё один «Зенит» из Санкт-Петербурга, который начал чемпионат очень уверенно, выиграв в гостях у московского «Динамо».

«Белогорье» всегда было в призёрах, это топовая команда российского чемпионата. А также московское «Динамо», которое всегда претендует на место на пьедестале.

Ещё бы отметил молодую и очень перспективную команду «ФАКЕЛ» из Нового Уренгоя. Не хочу сказать, что с остальными командами будет просто играть, потому что очень многие команды усилились за счёт высококлассных легионеров. Будет очень интересный сезон. Надеемся закончить его в призёрах, это наша цель», — цитирует Константинова официальный сайт клуба.

Источник: Официальный сайт ВК "Локомотив" Новосибирск Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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