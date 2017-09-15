Сборная США лидирует после третьего тура Большого чемпионского кубка

15 сентября в Осаке (Япония) были сыграны матчи третьего тура Большого чемпионского кубка среди мужских сборных. Сборная Ирана проиграла команде Бразилии со счётом 0:3 (22:25, 19:25, 15:25), французы уступили американцам — 0:3 (20:25, 17:25, 16:25), а японцы потерпели поражение от итальянцев — 1:3 (23:25, 25:22, 20:25, 22:25). Лидером турнира является сборная США, опережающая бразильцев по дополнительным показателям.
Большой чемпионский кубок. Осака. Турнирное положение после трёх туров
1. США (2 победы — 1 поражение, сеты 8-3) — 7.
2. Бразилия (2-1, сеты 8-3) — 7.
3. Италия (2-1) — 6.
4. Иран (2-1) — 4.
5. Франция (1-2) — 3.
6. Япония (0-3) — 0.