175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ярёменко: если спортсмен любит тренера, значит тренер – плохой

16 сентября 2017, суббота. 01:01 Волейбол

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко поделился впечатлениями от победы сборной России на чемпионате Европы.

«Лучше золотой медали ничего не может быть. Тем более что чемпионат Европы покоряется нам не так часто, потому что на континенте очень серьезная конкуренция, много сильных команд. На мой взгляд, победа на европейском первенстве равнозначна выходу в финал чемпионата мира, потому что, так или иначе, на обоих турнирах приходится обыгрывать одни и те же команды.

Несмотря на все сомнения, которые витали в воздухе, я должен поблагодарить всех, кто причастен к победе на ЧЕ. Я бы отметил и тренеров наших клубов, и специалистов, которые до этого руководили сборной. В этой ситуации работала не только Федерация и тренерский штаб национальной команды. Весь российский волейбол объединился — и это здорово.

Владимир Алекно очень много общался с Сергеем Шляпниковым, можно сказать, передавал свой опыт руководства сборной, поэтому Сергею Константиновичу было в какой-то степени проще понять специфику. «Белогорье», московское «Динамо», новосибирский «Локомотив» и другие команды, которые делегировали игроков в национальную команду, приложили массу усилий для завоевания золота. Мы им за это очень благодарны.

Не боялись, что у Шляпникова могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях с игроками? Проблемы в отношениях игрока и тренера всегда бывают. Многие спортсмены начинают адекватно оценивать своего тренера только через несколько лет после того, как они расстались. Я для себя вывел формулу: «если спортсмен любит тренера, значит тренер – плохой». Пока он с тобой работает, ты должен его ненавидеть, потому он выжимает из тебя все, заставляет концентрироваться на волейболе, а тебе хочется и в отпуск съездить, и с женой побыть. И только через два-три года понимаешь, что главное. Быть может у ребят, которые раньше работали со Шляпниковым, когда-то были к нему претензии, но сейчас я увидел, что они играли за него», — приводит слова Ярёменко «Советский спорт».

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Волейбол Александр Ярёменко Владимир Алекно Сергей Шляпников
Новости. Волейбол
16 сентября 2017, суббота
01:01 Ярёменко: если спортсмен любит тренера, значит тренер – плохой
15 сентября 2017, пятница
16:36 Сборная США лидирует после третьего тура Большого чемпионского кубка
15:57 Итальянцы победили сборную Японии в матче Большого чемпионского кубка
15:01 Призовой фонд «Финала четырёх» мужского Кубка России составит 12 млн рублей
14:13 Белгород примет «Финал четырёх» мужского Кубка России
13:06 Павлов: Грозер просто ещё не успел влиться в коллектив
12:22 Константинов: будет очень интересный сезон. Надеемся закончить его в призёрах
11:13 Американцы в трёх сетах победили французов в матче Большого чемпионского кубка
10:12 Камехо: панорама Невы напоминает мне о кубинском побережье и наших пляжах
09:04 Гончарова: на ЧЕ хотим реабилитироваться за проигранный Кубок чемпионов
08:38 Бразилия в трёх сетах обыграла Иран на Большом чемпионском кубке
14 сентября 2017, четверг
16:12 Титич: при минус 20 в Нижневартовске люди в купальниках ходят
15:28 Баньоли: игра с Казанью в психологическом плане лёгкая
14:33 Волейбольной школе олимпийского резерва «Енисей» будет присвоено имя Носкова
13:27 Голубев: волейбол у нас надо развивать, правда, от игроков тут мало что зависит
12:22 Константинов: участие в Лиге чемпионов — это вызов для «Локомотива»
11:14 Блокирующий Стуленков перешёл в румынский «Плоешти»
10:17 Михайлов: не чувствую себя старожилом, в душе я по-прежнему двадцатилетний пацан
09:40 Шкулявичус стал самым результативным игроком первого тура Суперлиги
00:02 Порядок квалификации на ОИ-2020 будет изменён
13 сентября 2017, среда
16:20 Сборная Ирана лидирует после второго тура Большого чемпионского кубка
15:14 Французы в трёх сетах победили японцев в матче Большого чемпионского кубка
14:24 Михайлов: наличие психолога в сборной России было бы правильным решением
13:14 Тетюхин: спасибо, Рамзан Кадыров, за то, что вы делаете для волейбола в Чечне
12:18 Американцы проиграли иранцам на Большом чемпионском кубке, ведя 2:0 по сетам
11:30 Голубев: такого волейбола в исполнении Грозера я давно не видел
10:16 Марданов: конечно, «Урал» хочет попасть в еврокубковую зону
09:30 Итальянцы на тай-брейке одолели бразильцев в матче Большого чемпионского кубка
07:42 Доигровщик сборной Польши Мика ведёт переговоры с «Белогорьем»
12 сентября 2017, вторник
16:03 Пашицкий: в Польше тоже много болельщиков, но атмосфера несопоставима
15:02 Японцы в трёх сетах проиграли американцам на старте Большого чемпионского кубка
14:44 Кобзарь: большинство игроков из «Кузбасса», возможно, перенастроились
13:22 Патрушев и Кадыров открыли волейбольный комплекс в Грозном
12:26 Мужская сборная Италии проиграла иранцам на старте Большого чемпионского кубка
11:25 «Урал» подписал контракт с доигровщиком сборной Канады Барнсом
11:22 Николов: мой дебют в «Белогорье» мог бы быть лучше
10:09 Игры 1-го этапа женского КР примут Саратов, Казань, Красноярск, Екатеринбург
09:35 Сивожелез: попадание в пятёрку для питерского «Зенита» будет хорошим результатом
08:16 Сборная Бразилии в трёх сетах обыграла Францию на Большом чемпионском кубке
00:58 Мельничук: попали под пресс подачи «Белогорья» и не удержались
00:53 Гранкин: думаю, ещё две-три игры — и «Белогорье» разгонится
00:44 Шляпников: в сборной складывается симбиоз — и интересный, и конструктивный
11 сентября 2017, понедельник
22:53 Куркаев: рад, что болельщики увидели победный для России финал чемпионата Европы
21:01 «Белогорье» обыграло «Югру-Самотлор» на старте ЧР по волейболу
17:52 Экши: уже в первой игре понял, что российская Суперлига намного сильнее турецкой
Все новости RSS
Партнерский контент