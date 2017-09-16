Ярёменко: если спортсмен любит тренера, значит тренер – плохой

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко поделился впечатлениями от победы сборной России на чемпионате Европы.

«Лучше золотой медали ничего не может быть. Тем более что чемпионат Европы покоряется нам не так часто, потому что на континенте очень серьезная конкуренция, много сильных команд. На мой взгляд, победа на европейском первенстве равнозначна выходу в финал чемпионата мира, потому что, так или иначе, на обоих турнирах приходится обыгрывать одни и те же команды.

Несмотря на все сомнения, которые витали в воздухе, я должен поблагодарить всех, кто причастен к победе на ЧЕ. Я бы отметил и тренеров наших клубов, и специалистов, которые до этого руководили сборной. В этой ситуации работала не только Федерация и тренерский штаб национальной команды. Весь российский волейбол объединился — и это здорово.

Владимир Алекно очень много общался с Сергеем Шляпниковым, можно сказать, передавал свой опыт руководства сборной, поэтому Сергею Константиновичу было в какой-то степени проще понять специфику. «Белогорье», московское «Динамо», новосибирский «Локомотив» и другие команды, которые делегировали игроков в национальную команду, приложили массу усилий для завоевания золота. Мы им за это очень благодарны.

Не боялись, что у Шляпникова могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях с игроками? Проблемы в отношениях игрока и тренера всегда бывают. Многие спортсмены начинают адекватно оценивать своего тренера только через несколько лет после того, как они расстались. Я для себя вывел формулу: «если спортсмен любит тренера, значит тренер – плохой». Пока он с тобой работает, ты должен его ненавидеть, потому он выжимает из тебя все, заставляет концентрироваться на волейболе, а тебе хочется и в отпуск съездить, и с женой побыть. И только через два-три года понимаешь, что главное. Быть может у ребят, которые раньше работали со Шляпниковым, когда-то были к нему претензии, но сейчас я увидел, что они играли за него», — приводит слова Ярёменко «Советский спорт».