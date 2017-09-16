Сборная Италии победила французов в матче Большого чемпионского кубка в Осаке

Сборная Италии в четвёртом туре Большого чемпионского кубка в Осаке в четырёх партиях переиграла команду Франции. Самым результативным волейболистом встречи стал итальянец Лука Веттори, в активе которого 24 очка.

Подопечные Джанлоренцо Бленгини одержали третью победу в четырёх встречах и поднялись на первое место в турнирной таблице соревнований. В заключительный день они встретятся с американцами, а французы сыграют с командой Ирана.

Мужчины. Большой чемпионский кубок. Осака, Япония

Четвёртый тур



Франция — Италия — 1:3 (25:21, 20:25, 22:25, 21:25).