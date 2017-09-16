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Сборная Италии победила французов в матче Большого чемпионского кубка в Осаке

16 сентября 2017, суббота. 12:04 Волейбол

Сборная Италии в четвёртом туре Большого чемпионского кубка в Осаке в четырёх партиях переиграла команду Франции. Самым результативным волейболистом встречи стал итальянец Лука Веттори, в активе которого 24 очка.

Подопечные Джанлоренцо Бленгини одержали третью победу в четырёх встречах и поднялись на первое место в турнирной таблице соревнований. В заключительный день они встретятся с американцами, а французы сыграют с командой Ирана.

Мужчины. Большой чемпионский кубок. Осака, Япония
Четвёртый тур

Франция — Италия — 1:3 (25:21, 20:25, 22:25, 21:25).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная Италии — Волейбол Мужская сборная Франции — Волейбол
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