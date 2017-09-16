«Локомотив» победил «Газпром-Югра» во втором туре мужского ЧР

Новосибирский «Локомотив» во втором туре мужского чемпионата России на своей площадке переиграл «Газпром-Югра» со счётом 3:1. «Железнодорожники» одержали вторую победу кряду, а для коллектива Рафаэля Хабибуллина это поражение стало первым.

В третьем туре «Локомотив» сыграет с казанским «Зенитом», а «Газпром-Югра» встретится с «Югрой-Самотлор» из Нижневартовска.

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

Второй тур

«Локомотив» (Новосибирск) — «Газпром-Югра» (Сургутский район) — 3:1 (25:15, 25:19, 19:25, 25:16)