Московское «Динамо» потерпело 2-е поражение на старте ЧР по волейболу

Волейболисты московского «Динамо» потерпели второе поражение на старте чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. В матче второго тура бело-голубые на своей площадке на тай-брейке уступили кемеровскому «Кузбассу» со счётом 2:3 (25:21, 18:25, 20:25, 25:22, 11:15).
«Кузбасс» выиграл второй подряд матч национального первенства.
В 3-м туре 23 сентября «Кузбасс» примет «НОВУ», а «Динамо» — «Ярославич».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Второй тур
«Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) — 2:3 (25:21, 18:25, 20:25, 25:22, 11:15).